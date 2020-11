Deriva autoritária? Caso George Floyd ao estilo francês? Após a divulgação de imagens da agressão a um produtor negro pela polícia e enquanto uma manifestação contra o projeto de lei de “segurança global” está marcada em Paris neste sábado, 28 de novembro, a imprensa europeia está indignada.

A propagação da agressão Michel Zecler quatro policiais franceses pela mídia francesa Loopsider, 26 de novembro , pode levar a uma crise política na França? É o que pensam vários meios de comunicação estrangeiros. Em Bruxelas, Le Soir chega a mencionar “um caso George Floyd ao estilo francês” . O diário belga explica que este não é um incidente isolado:

Em Barcelona, La Vanguardia lembra que “o espancamento de um negro coloca o governo francês numa posição difícil” . O primeiro-ministro Jean Castex queria nomear uma comissão chefiada pelo presidente da Comissão Consultiva Nacional de Direitos Humanos ( CNCDH ) para reescrever o artigo 24 do projecto de lei de “segurança abrangente” (aprovado em 20 de novembro pela Assembleia Nacional), que proíbe a filmagem da polícia. Diante da raiva dos parlamentares de seu próprio campo, Jean Castex teve que abandonar essa ideia. Novas manifestações estão planejadas na França neste sábado, 28 de novembro contra a lei de “segurança global” e especialmente contra o artigo 24.

Para o Vanguardia, esta crise pode custar caro ao presidente francês:

Em Lausanne, Le Temps não diz mais nada. Para o diário suíço “o chefe de Estado pode perder o seu eleitorado mais moderado, preocupado com uma deriva autoritária” . Em Frankfurt, é também o prazo para as eleições presidenciais de 2022 que preocupa. O FrankfurterRundschau também acredita que a violência policial e as reações das autoridades estão levando a “um acalorado debate sobre o estado da democracia” e que “Emmanuel Macron governa a França de uma forma mais autoritária do que Donald Trump nos Estados Unidos”.

Quaisquer que sejam as consequências eleitorais desta crise, a emoção está viva em todo o mundo, onde as imagens do espancamento de Michel Zecler se tornaram virais. Em Londres, o Guardian aponta que “personalidades francesas, estrelas do esporte e políticos se manifestaram para condenar esta agressão” e cita os tweets dos jogadores de futebol Antoine Griezmann e Kylian Mbappé: