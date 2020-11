Inocêncio de Matos, morto na manifestação do dia 11 de Novembro, vai hoje a enterrar

Passados 18 dias após a morte de Inocêncio Matos, finalmente será realizado o enterro. A família diz estar ultrapassado o diferendo que os opunha à PGR que consistia na realização de uma segunda autópsia com a presença de um advogado, médico e fotógrafo indicado pela respectiva família

O pai do malogrado, Alfredo Matos, garantiu a O PAÍS que ficou ultrapassado o diferendo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e que permitiu a realização da segunda autópsia, de modos a realizar-se o funeral.

Alfredo Matos garantiu que a família vai realizar o funeral hoje, no cemitério da Mulemba (vulgo 14), às 10h, pelo facto de verem atendidas as suas reclamações, volvidos 18 dias desde a morte do filho, tendo remetido mais detalhes sobre o processo ao advogado Zola Bambi.

Este saudou o facto de a PGR ter aceite o pedido da família em realizar a autópsia na presença dos elementos acima citados.

“Os entraves surgidos em virtude do nosso pedido que, felizmente, foram ultrapassados. Por isso, realizámos os exames do corpo ontem com a expectativa das duas partes”, disse.

Zola Bambi garantiu que a realização das autópsias não inibirão os advogados de acompanhar o processo para que se chegue a verdade e serem encontrados os culpados pela morte do jovem de 26 anos, estudante do 3.°ano de Engenharia Informática.