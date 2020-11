Cabo Delgado: Surto de diarreia força milhares a abandonarem abrigo

Milhares de pessoas abandonaram os abrigos no campo de Nangua, após a eclosão de um surto de diarreia, que já fez cinco mortos, esta semana, no distrito de Metuge, que acolhe o maior número de deslocados da insurgência em Cabo Delgado.

Os deslocados começaram a abandonar o abrigo, no início da tarde de quarta-feira, 25, após um tumulto no campo provocado pela morte de um líder local, que era acusado de estar a espalhar a doença.

“As diarreias já tinham matado cinco pessoas. A comunidade começou a culpar o senhor Amade (líder local) de trazer a diarreia, porque tinha sido visto com um saco de medicamentos tradicionais. Bateram-no até a morte”, disse à VOA um deslocado.

As Forças de Defesa e Segurança foram chamadas para repor a ordem no campo e dispararam balas reais e prenderam parte dos deslocados envolvidos na morte do líder local, deixando o clima mais tenso no campo.

“Até no início da manhã (26) o campo estava deserto, muitas pessoas tinham saído. Muitos diziam que era preferível regressar às aldeias atacadas, do que continuar no campo e morrer de diarreia”, disse outro deslocado.

Mais de 70 mil crianças fora do sistema de ensino

Muitos dos deslocados abandonaram o abrigo e estão a deambular pelas ruas, carregando suas trouxas, próximo ao local, enquanto outras se deslocaram mais para o sul do distrito, em busca de novos abrigos.

“Um grupo de deslocados até queria queimar as tendas, porque na onda de desinformação diziam que a diarreia foi trazida ao local com o objetivo de os eliminar” disse um ativista, que assiste os deslocados num campo próximo.

A província de Cabo Delgado, que enfrenta ataques de insurgentes há três anos, voltou a registar uma nova vaga de deslocados no início de Outubro.

Além de dificuldades de saúde e alimentação, mais de 70 mil alunos ficaram fora do ensino este ano nos distritos afectados pela insurgência em Cabo Delgado.