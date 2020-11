Angola: os desafios da renacionalização

Os activos imobiliários públicos aumentaram mais de 1,8 mil milhões de euros no âmbito do processo de recuperação. Essas transferências de propriedade e outras execuções hipotecárias levantam muitas questões.

A celebração do 45º aniversário da independência de Angola terá sido marcada por manifestações de descontentamento, não autorizadas, devido à pandemia de Covid-19. O desemprego e o alto custo de vida foram as principais causas.

Reprimidos às vezes com severidade, esses movimentos ofuscaram um acontecimento que revelava de muitas maneiras a situação atual do país: a inauguração do Intercontinental Miramar, um hotel-cassino de 24 andares localizado a dois passos do belo bairro das embaixadas.

Poder-se-ia pensar que as autoridades quiseram marcar este aniversário com um gesto forte, visando evidenciar o sucesso da política do Presidente João Lourenço ao nível do investimento privado. Não! O resort, avaliado em cerca de US $ 600 milhões, foi simplesmente “nacionalizado” em nome da luta contra a corrupção. O palácio pertencia principalmente a generais que haviam confundido finanças públicas com fundos pessoais.

Alvo generais

A campanha contra a corrupção de facto se ampliou nos últimos meses, não se concentrando mais exclusivamente na família dos Santos. Entre os alvos actuais, estão os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, apelidado de “Kopelipa”, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, mais conhecido pelo diminutivo de “Dino”, duas grandes figuras do antigo regime há muito consideradas “intocáveis”.

Mal intimados pelos tribunais, os dois homens entregaram espontaneamente bens “constituídos com fundos públicos” ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Empresas tão diversas como a empresa de bioenergia Biocom, a cadeia de supermercados Kero ou o CIF (China International Fund), dona de duas grandes torres e numerosos edifícios, estão assim a recuperar o domínio do Estado angolano.

Parece estar a tornar-se um hábito a alienação de bens e participações imobiliárias aos referidos como “Irmãos Metralha” (Kopelipa, Dino e ex-vice presidente Manuel Vicente). Em poucos meses, a “herança” desses três pilares do regime dos Santos foi assim destituída de participações maioritárias na mídia (via Medianova, que reúne diversos títulos da imprensa, e TV Zimbo), o banco (Banco Económico) e a gestão dos portos de Luanda e Lobito (através da empresa Soportos).

A estas transferências mais ou menos voluntárias juntam-se as apreensões efectuadas pelo Procurador-Geral da República no âmbito de casos de corrupção. Os mais importantes se dirigem a Carlos São Vicente, chefe da AAA Seguros, empresa especializada em (re) seguros que também administrava seu grupo de forma pessoal.

Foi na sequência do congelamento do Ministério Público Federal Suíço por conta do interessado, no valor de 900 milhões de dólares, que se efectuou em Luanda uma investigação que conduziu à apreensão de edifícios detidos pela AAA e os hotéis das cadeias IU e IKA, bem como a participação de 49% detida no Standard Bank of Angola.

Enriquecimento de activos imobiliários públicos

Em seu recente discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente João Lourenço indicou que “como parte do processo de recuperação, o Estado já recuperou activos por $ 4.904.007.841,82, dos quais $ 2.709.007.842, 82, em dinheiro ”.

Ou seja, os ativos imobiliários públicos cresceram 2,195 bilhões de dólares, ou 1,850 bilhões de euros. Esses números são precisos, assim como os 24 biliões de dólares estimados por João Lourenço em entrevista ao Wall Street Journal, que teriam desaparecido na época do seu antecessor. Deste montante, 13 mil milhões teriam sido roubados à petrolífera nacional Sonangol .

Essas transferências de propriedade e outras execuções hipotecárias levantam várias questões. Em primeiro lugar, pode-se questionar se essas desapropriações de bens são válidas legalmente. O acordo celebrado apenas com o Presidente da República ou com o Ministério Público é constitucionalmente válido?

Então, a devolução dos bens “roubados” valerá a pena absolvição, em nome de uma lógica de eficiência? Claro, pode-se imaginar o desejo das autoridades de devolver rapidamente os ativos aos cofres do Estado, mas esses atos de apropriação com dinheiro público são um crime punível. Não seria, portanto, muito simples para os culpados escaparem tão facilmente? Não seria uma forma de incentivar as pessoas a continuar essas práticas?

Patos mancos

Os activos vendidos aparentemente não foram auditados em sua situação financeira real. Ao entregar negócios, podemos estar nos livrando de patos aleijados ou activos volumosos devido ao endividamento bancário e aos custos salariais. O Estado terá que assumi-los? Assim, no âmbito do processo AAA, os 600 funcionários da rede hoteleira não são pagos há dois meses e apelam ao Estado para recuperação.

Podemos, por fim, interrogar-nos se, ao contrário do que pretende o Presidente Lourenço, a economia angolana não está a reestabelecer-se, o que seria paradoxal, mas também a um regresso às bases. Claro, não é intenção das autoridades conservar esse patrimônio. Mas terá de ser vendido, a preço justo, e despertar o interesse desses investidores privados há muito esperados. Assim, antes de contribuir para o orçamento do Estado, pode muito bem ser que esses ativos pesem um pouco mais nas finanças públicas.