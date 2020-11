Solução eMIMO da Huawei economiza operações e aumenta a eficiência em sites de telecomunicações

As oportunidades de usar sites de telecomunicações como recursos de energia estão a tornar-se particularmente atraentes em países com condições de rede instáveis. A nova plataforma eMIMO (energia Multiple Input Multiple Output) da Huawei visa atender a essas necessidades, ao mesmo tempo em que economiza custos operacionais e aumenta a eficiência.

A energia e a cobertura da rede estão a emergir como dois factores críticos no desenvolvimento social, com o objectivo de trazer mais pessoas para a economia conectada. As mesmas são igualmente vitais para o sucesso empresarial do sector de TIC.

É o momento de repensar a energia

“Não podemos tratar da mesma forma a energia, conforme temos feito nos últimos 15 anos e esperar uma melhor contenção da mesma. Precisamos repensar e mudar a abordagem de apenas fornecer e instalar, e passar a inovar, projectar, implantar e medir a contenção”, defendeu o CEO do Grupo Distributed Power Africa, Norman Moyo, duaCEO do Grupo Distributed Power Africa, recentemente durante o evento AfricaCom 2020.

Infra-estrutura de energia inteligente

À medida em que as redes evoluem e novos sites são estabelecidos, a gestão de sites digitais está a tornar-se uma tendência global, especialmente em África, onde economias de custo significativas são possíveis.

O sistema integrado de suporte a operações (OSS) eMIMO ajuda a melhorar a visibilidade da rede e pode ajudar a identificar eficiências de energia em todo o lugar, desde o componente até o nível do site – ajudando, assim, a aproveitar ao máximo o investimento no mesmo.

Em segundo lugar, as operações e manutenções remotas ajudam a reduzir ainda mais os custos, com menos necessidade de visitas ao site e maior disponibilidade de energia, que é o factor mais importante para qualquer rede confiável.

Soluções integradas de IA

O sistema de energia do site consiste em um retificador, controlador, bateria, gerador a diesel e sistemas de monitoramento, que são tradicionalmente obtidos de diferentes fornecedores. A nova solução integrada da Huawei baseada em IA fornece todos os componentes para contenção de custos e compatibilidade garantida.

Os sites que usam sistemas de terceiros sem um OSS arriscam falhas de comunicação entre os sistemas, operações ineficientes e baixo retorno sobre o investimento em equipamento.

Uma solução integrada, baseada em IA com colaboração mútua pode ajudar a alcançar uma rede de energia verde, inteligente e simplificada.

Benefícios do eMIMO

1. A corrente de carga da bateria pode ser ajustada automaticamente com base na temperatura ambiente e na carga do site.

2. A taxa de carga DG pode ser mantida na taxa mais eficiente, o que pode reduzir o consumo de combustível em 45% durante o processo cíclico híbrido.

3. Ao implementar a IA solar, o tempo de execução do DG pode ser ainda mais reduzido, diminuindo os custos de combustível em mais de 12%.

4. As soluções iGrid podem estender a vida útil da bateria em até 5% por meio de programação inteligente.

5. Um OSS integrado pode garantir a gestão eficiente de todos os equipamentos de energia.

Consolidar sites em uma solução também torna mais fácil medir os custos totais e o retorno sobre o investimento.

De site de telecomunicações a site social

Com sites sociais, o sistema de energia torna-se não apenas uma contenção de custos, mas também uma solução para geração de receita. O eMIMO pode fornecer energia estável para equipamentos que suportam tudo, desde cidades inteligentes à campus, áreas residenciais, ATMs comerciais e postos de combustível, com monitoramento.

O sistema leva energia confiável e acessível para residências ou empresas que antes estavam fora da rede, sem a necessidade de investirem nos seus próprios geradores de reserva ou outros equipamentos. A solução fornece energia confiável e conveniente, bem como taxas de aluguer de site de telecomunicações acessíveis podem ser negociadas.

Custos operacionais mais baixos para entidades públicas e privadas locais que operam cidades, tráfegos e aplicativos de campus inteligentes remetem à não necessidade de investir em um sistema de fornecimento de energia completamente novo. Além disso, o site pode gerar o aumento de receita por meio de infraestrutura e compartilhamento de energia.

As oportunidades e benefícios do novo sistema são significativos e os operadores do site fariam bem em repensar a sua abordagem de energia ao estabelecer novos sites. A nova plataforma eMIMO da Huawei aumenta a disponibilidade de energia e eficiência e, provará o seu valor por meio de percepções contínuas e medição de valor.

