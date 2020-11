Merkel diz que é possível ter vacina anti-Covid antes do Natal

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira que é possível que já estejam disponíveis vacinas contra o coronavírus Sars-CoV-2 antes do Natal no seu país

“Pode ocorrer que as vacinas cheguem antes do Natal, e nós decidimos que elas estarão à disposição das equipas médicas e sanitárias primeiro”, disse a líder alemã quando discursava no Bundestag, o Parlamento do país.

Segundo Merkel, a vacina “representa a luz no fim do túnel” da pandemia de Covid-19, mesmo que nos meses de inverno (no hemisfério norte) nem todos ainda tenham sido vacinados e muitos ainda estejam sem a imunização.

Por ser parte da União Europeia, a Alemanha tem acesso a seis acordos firmados com farmacêuticas que têm as vacinas mais adiantadas em testes no mundo. Três delas – AstraZeneca/Universidade de Oxford, Pfizer/BioNTech e Moderna – já entraram com pedido de revisão de dados na Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

A chanceler voltou a fazer um apelo para que a população respeite as regras sanitárias impostas pelo governo, que foram prorrogadas até o dia 20 de Dezembro, para controlar o avanço da doença.