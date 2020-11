Diálogo com a juventude: Presidente da República ausculta preocupações dos jovens angolanos

Continua a decorrer o encontro entre o Presidente da República, João Lourenço e representantes de jovens angolanos dos mais variados grupos.

Na abertura do evento, por sinal, o terceiro encontro, denominado diálogo com a juventude, o Presidente da República referiu que a crise que o País vive deve-se ao baixo preço do petróleo e do alto índice do endividamento externo, sendo que, grande parte das receitas que o País consegue são alocadas para o pagamento da dívida externa.

De acordo com o Presidente João Lourenço, a pandemia da Covid-19, agudizou a situação social de Angola e dos jovens, de forma particular.

Das intervenções dos jovens, o realce recai para a solicitação de mais emprego, mais habitação, a realização das eleições autárquicas e o apelo as forças de defesa e segurança para se evitar a violência contra os cidadãos nas manifestações.

