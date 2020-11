Mexidas: Nuno Carnaval rende Ana Paula Neto no cargo de titular da Juventude e Desportos

Nuno (dos Anjos Caldas Albino) Carnaval, actual secretario de Estado da Comunicação Social, poderá render, nos próximos dias, Ana Paula da Silva do Sacramento Neto no cargo de titular da Juventude e Desportos, no quadro de uma pequena remodelação que o Presidente da República, João Lourenço, efectuará brevemente no seu elenco governativo.

A “mexida” a ser feita por João Lourenço será extensiva às províncias onde a contestação popular em relação ao “modus operandi” dos governadores locais tem subido de tom nos últimos tempos.

Entre as regiões que poderão ter novos governadores nos próximos dias, destacam-se as províncias do Bengo (Mara Quiosa), Malanje (Norberto dos Santos Kwata-Kanawa), Cuanza Norte (Adriano Mendes de Carvalho) e Lunda Norte (Ernesto Muangala). O nome de Ana Paula da Silva do Sacramento Neto é apontado para o cargo de governadora do Bengo.