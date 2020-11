Professores do Rivungo elegem secretariado do SINPROF

Os professores do Município do Rivungo, província do Cuando-Cubango, constituíram, esta quinta-feira, 19, o Secretariado Municipal do Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF).

Para liderar a organização no Município foi eleito à secretário Municipal do Sindicato, o professor António Ekundy e será coadjuvado por Augusto Mukixi, de igual modo foram também eleitos os outros órgãos sociais da organização.

O secretário da Administração Municipal do Rivungo, Paulo Viegas, em representação de Sua Excelência Administrador Municipal, Abílio Jornal Sasongo, que se encontra em missão de trabalho no interior do Município, pediu o empenho, dedicação e muito trabalho aos professores, sobretudo aos responsáveis do Secretariado acabado de ser eleito.

O secretário administrativo provincial do Cuando-Cubango do Sinprof, Félix dos Anjos Tchivange Bangunete, destacou que o sindicato é um defensor da justiça, dos Direitos dos professores e do pessoal administrativo, na melhoria das suas condições laborais e sociais, “uma luta que se tem levado desde os anos de 1990, pelo que vamos continuar com a mesma”, prometeu.

O responsável reconheceu também que mesmo não existindo, no Município, uma representação do Sinprof as maiores contribuições para as resoluções dos problemas do ensino, na província do Cuando-Cubango, têm vindo do Rivungo.

Félix dos Anjos realça que nas reuniões, tanto provinciais, como nacionais com o Ministério da Educação têm destacado, como um “bom exemplo, na procura de qualidade do ensino”, o Município do Rivungo.

É de salientar que o sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) está implantado em todas as províncias de Angola.