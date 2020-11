“Ingratidão”, a nova música de Tshala Muana, que lhe valeu uma noite nas prisões ANR por ter irritado Tshisekedi (Vídeo)

Ícone da música congolesa, Tshala Muana esteve detida na Agência Nacional de Inteligência. Em questão, o título “Ingratidão”, que parece ter incomodado as hostes do presidente. Cuidado, a cantora corrigiu sua liberação da detenção.

Seis minutos e dezenove segundos. É o tempo que dura “Ingratidão”, a última música de Elisabeth Tshala Muana Muidikayi – apelidada de Mamu Nacional -, que a fez passar uma noite nas prisões da temida Agência Nacional de Inteligência, de onde ela saiu em liberdade na terça-feira, 17 de Novembro ao meio-dia.

Desde domingo, dia do seu lançamento de “Ingratidão” circula por tudo o que Kinshasa tem de bares e maquis, até em certas manifestações políticas. O vídeo do título também é amplamente compartilhado nas redes sociais. Em lingala e em francês, a cantora conta a história de dois protagonistas, sendo que o primeiro, “o ingrato”, trai o outro, o seu “benfeitor”.

Nenhum nome é mencionado, mas não demorou muito para que muitos fizessem a conexão com as tensões políticas entre Felix Tshisekedi e seu antecessor, Joseph Kabila. Principalmente porque Tshala Muana está longe de ser desconhecido no mundo político congolês. Anteriormente próxima do falecido Laurent-Désiré Kabila , ela também foi a presidente da liga feminina do Partido do Povo para a Reconstrução e a Democracia (PPRD, liderado por Joseph Kabila).

“Você não ganhou”

“Ingrato, ingrato, ingratidão / estás de má-fé / não vais longe”, canta Tshala Muana desde as primeiras notas desta rumba com um ritmo vivo. “Eu criei você na frente dos homens / você se tornou um grande homem / e hoje fiquei mal / e você deseja a minha morte”, continua a música. “Cuidado, você está perdendo /