Brasil tem 7 capitais com prefeitos eleitos; 18 terão segundo turno

SP, Porto Alegre e RJ terão 2º turno. Em Macapá (AP), a eleição está suspensa pelo TSE em razão do apagão que atingiu municípios do estado.

Após a definição dos dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), constatou-se que 18 capitais brasileiras terão segundo turno nas eleições 2020. Já outras sete definiram a disputa neste domingo (15).

Em Macapá (AP), a eleição foi suspensa pela Justiça Eleitoral em razão dos problemas ocorridos na cidade devido ao apagão que atingiu vários municípios do Estado.

As cidades nas quais os eleitores voltarão às urnas no dia 29 de novembro, data marcada para a realização do segundo turno, são as seguintes: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceio (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Já os municípios que finalizaram o pleito em primeiro turno são os seguintes: Belo Horizonte (MG), onde o prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi reeleito; Campo Grande (MS), com a reeleição de Marquinhos Trad (PSD); Curitiba (PR), onde Rafael Greca (DEM) assumirá o segundo mandato; Palmas (TO), que reelegeu a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), mas a cidade não poderia ter 2º turno por ter menos de 200 mil habitantes; Natal (RN), que teve a reeleição de Álvaro Dias (PSDB); Florianópolis (SC), com Gean Loureiro (DEM); e Salvador (BA), que elegeu Bruno Reis (DEM).