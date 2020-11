Rivungo: Administração coloca à disposição da população dois novos postos de saúde

Os moradores da comuna do Luiana, no município do Rivungo, província do Cuando-Cubango, contam, desde sábado, 14 de Novembro de 2020, com dois novos postos de saúde, compostos pelas áreas de pediatria, farmácia, medicina masculina e feminina.

Os postos inaugurados pelo Administrador Municipal, Abílio Jornal Sasongo, foram construídos com base no Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, na sede comunal e na localidade do Showana, respectivamente.

O Administrador Municipal ao entregar os dois empreendimentos, com mais de 20 camas, aos moradores das duas localidades, bem como dos bairros vizinhos que ai poderão acorrer, apelou ao melhor uso dos mesmos, primando pela sua maior conservação e protecção.

Abílio Jornal Sasongo realçou que o Governo não deve estar a fazer sempre reparações provocadas pela vandalização do património público.

O governante sublinhou que a construção e apetrechamento dos estabelecimentos, ora inaugurados, custaram caro aos cofres do Estado. “Não é bom que o Governo volte a gastar dinheiro na reparação dos mesmos”, destacou.

É de realçar que a inauguração destes dois postos de saúde se enquadra na celebração dos 45 anos de Independência Nacional.