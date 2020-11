Foguetão Space X a caminho da Estação Espacial com quatro astronautas

Um foguetão Falcon 9, que transporta a cápsula Dragon com quatro astronautas a bordo, foi lançado com êxito, no domingo, a partir do Centro Espacial Kennedy, rumo à Estação Espacial Internacional (EEI).

O lançamento ocorreu às 20h27 (00h27 em Luanda), no Central Espacial Kennedy, na Florida (sudeste).

Menos de três minutos depois, a 90 quilómetros de altitude e quando o foguetão atingia sete mil quilómetros por hora, o primeiro andar do foguetão separou-se, para regressar à Terra e ser reutilizado.

O segundo andar com a cápsula prosseguiu viagem, numa trajetória correta, anunciou a Space X.

A cápsula, batizada Resilience, deverá chegar às 04h00 tmg (mesma hora em Luanda) de terça-feira à EEI, na primeira missão tripulada operada pela companhia privada Spacex, do empresário Elon Musk, e da agência aeroespacial norte-americana (NASA) a partir de solo dos Estados Unidos.

Três astronautas norte-americanos, Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, e um japonês, Soichi Noguchi vão demorar um pouco mais de 27 horas a chegar à EEI, onde se encontram dois russos e uma norte-americana. Os quatro astronautas deverão ficar seis meses na EEI.

Este primeiro “voo operacional” segue-se à missão de demonstração realizada entre maio e agosto e durante a qual dois astronautas norte-americanos foram transportados para a EEI e de volta à Terra sem problemas pela Space X.

A cápsula Dragon da Space é o segundo aparelho atualmente capaz de viajar para a EEI, com a Soyuz russa, que desde 2011 tem transportado todos os residentes da estação, depois do fim do programa do vaivém espacial norte-americano.