Directora do Gabinete Provincial da Saúde do Bengo constituída arguida

A directora do Gabinete Provincial da Saúde, Victória Cambuanda, foi constituída arguida e está indiciada por vários crimes.

Fonte da PGR confirmou à Angop que a directora da Saúde, Victória Cambuanda, está implicada no crime de peculato, violação das normas de execução e orçamento, bem como falsificação de documentos, encontrando-se nessa altura em prisão domiciliária (por motivos de saúde).

No mesmo processo está arrolado o funcionário do Gabinete Provincial da Saúde, Armando António Fernandes, que se encontra detido no estabelecimento prisional do Caboxa.

De acordo com uma nota do Gabinete de Comunicação Social do Governo do Bengo, a governadora Mara Quiosa suspendeu a directora da Saúde para responder ao processo.

Para garantir o funcionamento da instituição, a governadora indicou, interinamente, Guilhermina Ermelinda Ketori Guilherme.

Victória Cambuanda, constituída arguida por indício de vários crimes e o desvio de 75 milhões de kwanzas destinados ao combate da covid-19.