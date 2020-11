Associação promove agricultura de conservação no Rivungo

O Administrador Municipal do Rivungo, província do Cuando-Cubango, Abílio Jornal Sasongo, visitou na comuna do Luiana a Associação de Conservação do Ambiente, Desenvolvimento Integrado e Rural (ACADIR), que está a promover o projecto denominado “Agricultura de Conservação”, que visa distribuir terrenos para lavras comunitárias, estando a beneficiar, nesta primeira fase, cerca de 30 famílias.

O governante felicitou a organização pelo trabalho, encorajando a continuar a desenvolver o mesmo, para o bem das comunidades locais.

Cada família recebe um lote de terra de 50 por 100 metros, para produzir milho, Massambala, feijão, soja e outros produtos. De acordo com o supervisor de actividades da ACADIR, Miguel Hilário, a introdução de culturas que não são frequentes na área serve para diversificação da produção local.

O responsável da organização garante que pretendem criar, nos próximos dias, bancos de sementes de diversos produtos.

O Administrador Municipal, Abílio Jornal Sasongo, realçou que a criação de bancos de sementes está previsto no Plano Integrado de Intervenção no Município (PIIM).

Além dos projectos agrícolas, a organização está também a implementar o projecto de gestão das águas doce, da bacia do rio Cuando. Para tal, sublinhou *Miguel Hilário*, têm reunido com as comunidades vizinhas, explicando a melhor forma de aproveitamento das águas.

A organização está também a abrir a via que dá acesso ao parque do Luegue.