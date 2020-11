RDC: Demonstração de apoio a Tshisekedi no meio de uma crise com o rival Kabila

Vários milhares de activistas do partido presidencial UDPS marcharam em Kinshasa no sábado para apoiar as consultas iniciadas pelo presidente Félix Tshisekedi com o objectivo de formar “uma união da nação” em meio a uma crise com o acampamento de seu antecessor Joseph Kabila.

Esses milhares de activistas do partido presidencial UDPS (União para a Democracia e o Progresso Social) gritavam palavras de ordem hostis ao ex-presidente Joseph Kabila. Eles também convocaram, através de canções, o fim da coligação Frente Comum para o Congo (FCC) de Kabila e o CAC para

Efígie Kabila

Embora enquadrados pela polícia sob um sol escaldante em uma jornada de quase 5 km, esses manifestantes tentaram queimar uma efígie do ex-presidente Kabila com um coquetel molotov. A polícia apagou rapidamente o fogo.

“O resultado final da marcha de hoje é o colapso do casamento FCC-CACH”, disse Sylvain Mutombo, um dos manifestantes, Ministro Delegado da Defesa e líder de um partido aliado do partido presidencial UDPS.

No trajecto, nenhum banner ou pôster ecoa essa convocação no final da coalizão FCC-Cach. Camp Kabila vê, por meio dessas consultas e da marcha, uma tentativa de reconstruir a unidade da ex-oposição de onde veio o presidente Tshisekedi.

“É um complô para neutralizar nossa autoridade moral Joseph Kabila, para colocá-lo fora do jogo, com ele a FCC”, disse André-Alain Atundu, um dos porta-vozes do pró-Kabila.

Mas, as margens de Felix Tshisekedi são estreitas. A FCC, leal ao ex-presidente Kabila, reivindica 319 deputados entre 500 na Assembleia Nacional e mais de 90 senadores em 109.

O papel dos bispos

Lançadas em 2 de novembro, as consultas lideradas pelo presidente Tshisekedi continuarão na segunda-feira após a trégua do fim de semana.

Por sua vez, os bispos católicos visitaram o ex-presidente Kabila, o candidato presidencial malsucedido de 30 de dezembro de 2018, Martin Fayulu, bem como o primeiro-ministro Sylvestre Ilunga.