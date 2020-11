Rappers NGA e Prodígio apresentam amanhã novidades no Programa Bem-vindos da RTP África

NGA vai actuar dois dos seus novos temas no palco do programa e Prodígio, que acaba de lançar um álbum com Paulo Flores, vai promover o novo trabalho discográfico.

Os rappers angolanos NGA e Prodígio lançaram recentemente novidades aos fãs. NGA estreou três novos singles num único videoclipe, enquanto Prodígio lançou um álbum, intitulado A Bênção e a Maldição, em parceria com o músico Paulo Flores.

Os dois artistas, integrantes do grupo Força Suprema, vão estar no programa Bem-Vindos, da RTP África, terça-feira, 17 de Novembro, para promover as novidades em entrevista ao apresentador Sílvio Nascimento. O programa vai para o ar às 17:00, horário de Lisboa (18:00 no horário de Luanda).

Além da entrevista, NGA também vai atuar ao vivo dois temas, Por Nós e Pra Nós, no palco do programa. Já Prodígio vai contar todos os detalhes do seu álbum com Paulo Flores. A dupla tem um projecto intitulado “Esperança”. A Benção e a Maldição é o primeiro disco deste projeto, composto por oito temas gravados em apenas duas sessões.

Todos os anos passam pelo Bem-Vindos mais de 2.000 convidados e 600 atuações musicais, e são exibidas mais de 200 reportagens dos principais eventos africanos, inclusive no centro da Europa (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e França), onde se encontram grandes comunidades dos PALOP.

O Bem-Vindos está no ar desde 2012, chega a 50 milhões de espectadores, distribuídos pelos PALOP, Portugal e comunidades luso-africanas espalhadas pelo mundo, e tem mais de 220.000 seguidores no Facebook e 60.000 no Instagram (@bemvindosrtp).