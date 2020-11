“Passaportes dourados”: quando os africanos ricos oferecem a si mesmos a dupla nacionalidade

Devido à pandemia de Covid-19, cada vez mais africanos ricos estão optando por “passaportes dourados”. Investigação desses laissez-passer emitidos por países ávidos por capital estrangeiro e que permitem que as fronteiras sejam evitadas. Contanto que você pague o preço.

Os sinais externos de riqueza mudam com o tempo e com a Covid-19. Aos jactos particulares, agora presos nas pistas dos aeroportos, as grandes fortunas deste mundo agora preferem uma dupla nacionalidade que lhes permitirá cruzar as fronteiras fechadas a cadeado devido ao confinamento. Bem-vindo ao tempo dos “passaportes de ouro”.

É o caso de cidadãos abastados de países em desenvolvimento, especialmente africanos, “acostumados a buscar tratamento no exterior e que se viram presos em seu país durante a primeira onda”, explica Armand Arton, presidente do gabinete de Arton. Capital, especializada neste mercado cada vez mais lucrativo, à medida que o coronavírus entra e sai.

“Cidadania por investimento”

Desde o seu início, a indústria da “cidadania pelo investimento” tem gostado desses períodos de crise e incerteza aos quais deve sua boa sorte, sendo a actual pandemia apenas a mais recente. Inaugurado em 1984 pelas autoridades de Saint-Kitts-and-Nevis para financiar o renascimento do sector açucareiro local sem passar pelos garfos caudinos do FMI, o conceito é rapidamente copiado em países com forte tradição migratória como o Canadá, depois os Estados Unidos, que no início da década de 1990 receberam muitas fortunas de Hong Kong antes do retorno do território à China.