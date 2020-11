Construtora Afritrack Angola recolhe lixo no Zango III

“Ao serviço do povo”, assim estavam identificados os camiões basculantes e pás carregadoras que no último sábado, 14, foram escalados pela construtora Afritrack Angola para uma grande campanha de recolha de lixo no Zango III, em Luanda.

Por sua conta e risco, a Afritrack envolveu nesta sua iniciativa saudada por entidades da Administração Municipal de Viana, cerca de 40 trabalhadores devidamente equipados com capacetes, luvas e máscaras.

Durante mais de oito horas, foram recolhidas várias toneladas de lixo, para alegria dos moradores do bairro, a exemplo de dona Maria que trabalha num restaurante, ao lado da estrada, onde foram carregados detritos que estavam a emprestar uma péssima imagem ao bairro, e representavam mesmo, um atentado à saúde pública.

“Iniciativas desta ordem são bem vindas, mais empresas implantadas no município de Viana deviam seguir esse bom exemplo”, comentaram três vendedoras de uma barraca de comes e bebes à beira da estrada. Uma estrada que praticamente estava impedida pelo lixo e pelas águas das chuvas que caíram no dia anterior.

Sabena Yohannes líder da empresa revelou que a grande preocupação é com a saúde da população. “Com essa acção reduzem os focos de multiplicação de mosquitos que provocam o paludismo”, reforçou esta angolana que quer deixar a sua marca no país.

A Afritrack é uma empresa de direito angolano com mais de duas décadas de experiência e tem capacidade de intervir e construir estradas, domina a tecnologia de betão, para além de obras residenciais e não só. Conta com um universo de 400 trabalhadores.