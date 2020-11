Carismático actor Tony Ramos diz estar preparado para possível demissão da Globo

Tony Ramos, de 72 anos, falou em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, do O Dia, que não teme uma eventual demissão diante dos cortes da Rede Globo na sua lista de artistas veteranos.

“As palavras ‘receio’ e ‘medo’ não me habitam. Eu não sou um homem de ter medos e receios. Eu sou muito realista. Os meus familiares até falam que eu sou realista demais. Não tenho medo. Pelo contrário. Eu poderia estar amanhã no veículo A, B ou C, no streaming A, B, C, D, ou nos projetos pessoais. O profissional que está há 57 anos no mercado precisa ter previsibilidade. Tem que se prevenir e isso faço há muito tempo”, afirmou.

Tony Ramos disse ainda que caso saia da Globo, não aceitará “qualquer coisa”. Ele pretende fazer teatro, ser seu próprio produtor e sonhar com novos projetos. “Sou um homem de 72 anos que ainda tem sonhos”, falou.