Pedro Gonçalves: “Angola quer entrar na luta pelo CAN-2022”

Angola defronta neste sábado 14 de Novembro a República Democrática do Congo em Kinshasa, em território congolês, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de futebol que vai decorrer em Janeiro-Fevereiro de 2022 nos Camarões.

Este jogo é importante para os Palancas Negras que ocupam actualmente o quarto e último lugar no Grupo D sem nenhum ponto, isto enquanto a RDC está na terceira posição com dois pontos.

Em entrevista à RFI, Pedro Gonçalves, seleccionador de Angola, analisou a Selecção que conta com uma nova geração de jogadores angolanos, abordou a problemática da Covid-19, e fez uma antevisão da dupla jornada frente à RDC que para ele vai lançar os Palancas Negras na luta pelo apuramento para o CAN-2022.

Recorde-se que a selecção angolana perdeu o primeiro jogo por 1-3 frente à Gâmbia, e foi derrotada pelo Gabão por 2-1 na segunda jornada.

De notar que os golos angolanos foram apontados por Wilson Eduardo, médio do Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, e por Yano, avançado do Petro de Luanda.

Na terceira jornada, Angola desloca-se à República Democrática do Congo. No historial entre as duas selecções, entre jogos oficiais e amigáveis, a RDC tem vantagem com 6 triunfos, isto enquanto os angolanos venceram dois encontros, e também houve um empate.

No derradeiro encontro entre as duas nações, Angola tinha perdido em casa por 0-2 a 29 de Março de 2016, isto quando três dias antes, em território congolês, a RDC tinha vencido por 2-1, em jogos a contar para o apuramento para o CAN 2017, prova para a qual os Palancas Negras não se apuraram.

A última vitória angolana foi a 7 de Novembro de 2015 por 1-0 em jogo amigável em território angolano. Quanto ao único triunfo na RDC, foi a 23 de Maio de 2004 por 1-3 em mais um amigável.

O grupo D é actualmente liderado pelo Gabão com 7 pontos, à frente da Gâmbia com 4, da RDC com 2 pontos e de Angola que ainda não pontuou.