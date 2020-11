Dívidas africanas: como o G20 quer forçar “igualdade de tratamento”

A Jeune Afrique revela que para conseguir que credores privados e empresas chinesas se envolvam, os Estados do G20 pretendem vincular suas medidas de alívio da dívida à participação de todos os credores.

Por esse motivo interroga: a “Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida” (ISSD), apelidada pelo G20 em Abril, acabou beneficiando apenas os credores privados?

De qualquer forma, esta é a leitura feita por vários especialistas em finanças públicas. Apesar da obrigação – que se manteve teórica – dos Estados beneficiários do ISSD de reservar os recursos economizados para o combate à crise sanitária e econômica, de fato “o que se economizou por um lado, antes de tudo, possibilitou o enfrentamento os vencimentos dos empréstimos privados ”, decifra uma fonte envolvida nas negociações.

Além disso: os doadores públicos financiaram indiretamente bancos, comerciantes e fundos de pensão …

Um novo “quadro comum” para lidar com a dívida

Essa análise parece amparada pela nova decisão do clube dos países ricos. Reunidos – virtualmente – os membros do G20 aprovaram em 13 de novembro um “marco comum” para o tratamento da dívida dos países pobres beneficiados pelas medidas de afrouxamento.

O novo quadro impõe dois pontos principais.

Por um lado, todos os credores do G20 e do Clube de Paris “com créditos sobre o país devedor, bem como qualquer outro credor bilateral oficial concordante com créditos sobre o país, coordenarão seu compromisso com o país devedor e finalizarão conjuntamente o principal parâmetros de tratamento da dívida ”, explica o G20 em seu comunicado.

Uma centralização do processo – em coordenação com o FMI também responsável por recolher e dar fiabilidade aos números relativos à dívida – deveria permitir negociações “abertas”, “transparentes” e “tendo devidamente em conta as preocupações específicas” dos credores e do país beneficiário.

Dois – e o mais importante – qualquer país pobre que obtenha alívio da dívida dos credores do Clube de Paris e do G20 “será obrigado a pedir a todos os seus outros credores bilaterais oficiais e seus credores privados um tratamento pelo menos tão favorável quanto esse acordado no memorando de entendimento ”.

O Mali é um dos primeiros países do mundo cujo serviço da dívida foi suspenso pelo Clube de Paris. Vinte países africanos aguardam a mesma medida. Descriptografia.

A iminente crise económica devido ao fechamento da economia global durante a pandemia de Covid-19 deve reduzir o crescimento na África Subsaariana, que deverá cair de 3,1% em 2019 para -1, 6% neste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O FMI e o Banco Mundial, portanto, exortaram os países credores em Março a suspender o serviço da dívida dos países mais pobres para permitir-lhes conservar a liquidez e suportar melhor o choque. Em abril, o G20 confirmou esta “Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida” (ISSD) e o Clube de Paris, que reúne os 22 principais países credores – aos quais aderiram China e Arábia Saudita – a concordou em prosseguir com esta suspensão.

Quem está preocupado?

O Mali foi, com a Dominica, o primeiro país do mundo cujo Clube de Paris suspendeu o serviço da dívida até 31 de dezembro de 2020 em 15 de maio de 2020. Três dias depois, a mesma medida foi tomada para La Grenada, seguida em 19 de maio pelo Nepal.

Dos 77 países elegíveis para este alívio, 41 estão na África. Para ser elegível, um país deve ser classificado pelo Banco Mundial na categoria dos países mais pobres, ou seja, ter uma renda nacional bruta (RNB) per capita inferior a 1.175 dólares e estar em a impossibilidade de obtenção de créditos nos mercados financeiros, pelo risco de não poder saldar a dívida. Nenhum país do Norte da África atende a essas condições.

Vinte outros países africanos enviaram um pedido e estão aguardando processamento.

