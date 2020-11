Após ser flagrado em balada, Ramires é multado pelo Palmeiras

Abel Ferreira ficou revoltado com o volante; treinador chegou a cogitar cortá-lo da partida de sábado (14), contra o Fluminense, no Allianz Parque.

Depois de ser flagrado em uma casa noturna, Ramires se reapresentou nesta sexta-feira (13) e foi multado pelo Palmeiras . Além da retaliação monetária, o volante realizou mais um exame para detectar a Covid-19 e foi afastado até os resultados de uma contraprova.

Sem máscara, o meio-campista foi flagrado ao lado de diversas pessoas, o que é uma violação à conduta de distanciamento social para a prevenção do contágio do novo Coronavírus. Diante dos vídeos e fotos publicados em redes sociais, muitos torcedores do Verdão criticaram Ramires e pediram que a diretoria encaminhasse sua rescisão.

Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o técnico Abel Ferreira repudiou a atitude do jogador e até cogitou tirá-lo do jogo deste sábado (14) diante do Fluminense, mas reconsiderou. O volante publicou uma mensagem de desculpas em seu Instagram:

– Gostaria de pedir desculpas a todos por não ter dado um bom exemplo de conduta em meio à essa situação que estamos vivendo por conta do Covid-19. Errei, me arrependo, e por isso estou vindo aqui dar essa satisfação para todos vocês. Nunca tive nenhum problema de indisciplina em mais de 15 anos de carreira e torço para que isso seja levado em conta em meio a tantos julgamentos. Batalhei muito e honestamente durante toda a minha vida para construir a minha história. Que esse episódio não sirva para definir minha honestidade, caráter e integridade. Não só como jogador, mas também como pessoa – escreveu o atleta.

Em exame realizado na última quinta-feira (12), Ramires tesou negativo. Vale destacar, no entanto, que, além de Gabriel Menino e Luan, o Palmeiras anunciou três novos casos de covid-19 no elenco nesta sexta-feira . São eles, Rony, Gabriel Silva e Danilo.

Com 31 pontos somados, a equipe comandada por Abel Ferreira está cinco atrás do Internacional, líder da competição que tem uma partida a mais.