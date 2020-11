KWENDA 8.500 kz|400 Milhões de USD – Potencial Económico do Programa Social

O programa social Kwenda, que visa a transferência monetária para população mais carenciada tem, um potencial encoberto capaz de alavancar/dinamizar na medida e capacidade possíveis do valor disponibilizado, desde que, se desenvolvam esforços, vontades e estratégias no sentido do maior aproveitamento possível desse investimento social em prol da sociedade e em benefício dos mais vulneráveis.

Como?

O Estado deve leiloar a soma total Monetária Social disponível para o programa social, através de descontos à cabeça aos retalhistas do mercado (Angomart | Alimenta Angola | KERO | NossoSuper| MAXI | Shoprite| e todos os outros interessados).

Estes farão as suas licitações, por exemplo, uma unidade do subsídio de 8.500 kz, o retalhista Angomart fará a licitação desse subsídio pelo contravalor monetário de 7.000 Kz, um desconto a cabeça de 1.500 Kz | Por sua vez, a Shoprite fará a licitação do subsídio pelo contravalor monetário de 7.500 Kz | a Maxi fará licitação do subsídio por 8.000 Kz e assim sucessivamente, de acordo com o interesse e esforço financeiro que cada retalhista tem na sua margem operacional.

Os subsídios serão disponibilizados em cartões de compras (iguais aos do KERO), sem haver a possibilidade de reconversão ou levantamento em dinheiro (Kwanza-notas).

Quais são os efeitos para a sociedade, da montagem da operação do programa através dos players do mercado!?

Poupança ou “financiamento” de parte do valor do programa;

Mais famílias inseridas no programa através da poupança obtida dos descontos;

Dinamização da economia real (hipermercados) em detrimento da informal (praças);

Estímulos às empresas (aumento da facturação) reflectidas em arrecadação de mais impostos (IVA, IRT e II);

Fomento ao investimento (corrida dos grossistas para investir em lojas de retalho);

Fomento de novos postos de trabalho para novas superfícies comerciais criadas.

As opiniões sobre o valor de 8.500 kz do subsídio para as famílias dividem-se, uns contra, achando o valor irrisório e cada vez com mais peso na sua tese pela crescente subida dos preços, outros a favor, contentes pela atenção e possibilidade do apoio as famílias mais carenciadas.

Uma coisa é verdade: a convergência estratégica do programa com a inclusão dos players do mercado, seria uma lufada de ar fresco para economia no geral e não só para players como pensam os cépticos, pois todos nós já observámos a corrida das nossas mamãs aos supermercados para a compra de grandes quantidades de produtos (óleo, sal, massa, farinha de trigo, etc..) para posterior revenda nas ruas.