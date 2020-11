Rei saudita apela para mundo tomar ‘postura decisiva’ contra Irã

Nesta quarta-feira (11), o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, falou para o mundo sobre o perigo de projetos do Irã, alertando a comunidade internacional.

Salman bin Abdulaziz apelou para o mundo tomar “uma postura decisiva” contra a vontade do Irã de desenvolver os programas nuclear e de mísseis balísticos, durante discurso anual ao órgão consultivo mais alto do governo, de acordo com a agência Reuters.

Trata-se do primeiro discurso público do rei de 84 anos de idade desde o pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro por videoconferência, onde também criticou o Irã.

“O reino sublinha os perigos do projeto regional, da interferência em outros países, da promoção do terrorismo e do atiçamento das chamas do sectarismo do Irã, e apela para que uma postura decisiva seja tomada pela comunidade internacional contra o Irã, garantindo o fim drástico dos esforços iranianos de obter armamento de destruição em massa e de desenvolver seu programa de mísseis balísticos”, afirmou o rei da Arábia Saudita, citado pela Reuters.

Irã não reagiu aos comentários de Salman bin Abdulaziz. Anteriormente, Teerã comentou as declarações sauditas dizendo ser “alegações sem fundamento” e negando a presença de grupos armados no Oriente Médio.

A Arábia Saudita muçulmana sunita e o Irã xiita disputam há muitos anos influência na região, apoiando lados apostos nos conflitos da Síria e do Iêmen.