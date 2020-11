Palancas Negras viajam amanhã para a RDC

A Selecção Nacional de futebol, que joga no Sábado diante da República Democrática do Congo (RDC), no Estádio dos Mártires em Kinshasa, às 20:00, viaja amanhã para o palco da competição, segundo o técnico Pedro Gonçalves.

O combinado angolano, apesar de ter algumas baixas no plantel, está confiante que vai fazer um bom resultado na terceira jornada do grupo D de acesso ao CAN 2022 nos Camarões.

O defesa central Bastos, que agora evolui na Arábia Saudita, está lesionado, mas o técnico disse que há outras soluções para o lugar do atleta.

No Congo, os angolanos são obrigados a vencer para continuarem a sonhar com uma vaga na maior festa do desporto rei em terras de Roger Milla, Makanaki, Abega e outros.

Angola é o último do grupo, ao passo que a RDC é o terceiro com dois pontos, quando a Gâmbia e o Gabão lideram com quatro pontos cada. O Jogo da segunda mão realiza-se no dia 17 do corrente mês em Luanda.