Donald Trump bloqueia mensagens de líderes mundiais para Presidente eleito

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump continua a não reconhecer a derrota nas eleições presidenciais realizadas a 03 de Novembro.

Segundo a CNN, o Governo de Trump está a bloquear as mensagens que os líderes mundiais estão a enviar ao Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden e à sua equipa de transição.

Funcionários do Departamento de Estado disseram, esta quarta-feira, à CNN que as mensagens para Biden começaram a chegar no último fim-de-semana, quando a sua vitória foi confirmada, escreve o Notícias ao Minuto.

O Departamento de Estado normalmente organiza comunicações com presidentes eleitos, mas a administração Trump negou à sua equipa de transição o acesso às informações e contactos necessários para iniciar essa tarefa.

No entanto, de acordo com o apontamento do Notícias ao Minuto, Joe Biden, manteve conversas com líderes mundiais, como a chanceler alemã, Angela Merkel, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ou o seu homólogo irlandês, Micheál Martin.

O primeiro líder estrangeiro que falou com Biden para lhe dar os parabéns pela vitória, na última segunda-feira, foi o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. Na quarta-feira, falou com os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, da Austrália, Scott Morrison, e com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

A imprensa internacional avança que o número de países que ainda não reconheceram Biden vem diminuindo, mas inclui as duas principais potências da América Latina – México e Brasil, além da Rússia e China.