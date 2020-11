A primeira fotografia de Maradona após a delicada operação ao cérebro

Diego Maradona recebeu alta hospitalar, na última quarta-feira, oito dias depois de ter sido internado de urgência para remover um coágulo no cérebro. O antigo craque do futebol saiu da clínica de Olivos, em Buenos Aires, onde estava internado e vai recuperar fora do hospital nos próximos dias. À saída, um aparato de fãs e jornalistas esperava El Pibe, como é conhecido no mundo do futebol.

A mudança do futebolista de 60 anos foi confirmada pelo médico e neurocirurgião pessoal, Leopoldo Duque, instantes depois de tirar uma fotografia ao lado do desportista, a primeira imagem de Maradona após a delicada operação.

O Diego é incrível. Quero continuar a trabalhar com ele. Há uma equipa muito grande de médicos a cuidar dele. Ele irá para um local adequado para seguir tratamentos”, afirmou o médico.

El Pibe será transferido para a sua nova casa, a norte de Buenos Aires, para prosseguir os tratamentos, que exigem abstinência de álcool.

Recorde-se que Maradona foi internado com um quadro clínico de depressão e desidratação, e após uma tomografia, realizada na manhã seguinte, os médicos detetaram um hematoma subdural no cérebro.