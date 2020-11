A história de amor de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo

Quando se casaram, o congolês já era pai. Tiveram, depois, quatro filhos juntos, com quem falavam sobretudo em francês – como faziam muitas vezes entre os dois. Não era a primeira vez que Sindika mergulhava no Dubai.

O número de filhos de Sindika Dokolo e de Isabel dos Santos não é propriamente um segredo. Num dos vídeos que publicou no seu Instagram, o congolês aproveitou, em Junho de 2019, para agradecer à mulher e aos cinco filhos; no mesmo ano, em entrevista ao jornal Observador, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, referiu o mesmo número: “tenho cinco filhos”.

Ainda assim, e pelo menos em Portugal, escreveu-se quase sempre que o casal tinha quatro filhos. Na verdade, ambas as informações estão correctas: em 2002, quando casou com Isabel dos Santos, Sindika Dokolo já era pai. Há, por isso, quatro filhos em comum (três rapazes e uma rapariga) e um quinto apenas de Sindika.

“Teve um filho com outra mulher antes de conhecer o amor da sua vida, a Isabel”, conta um amigo à SÁBADO. “É o filho mais velho, já é maior de idade”, acrescenta um segundo amigo do casal. E porque é que também Isabel dos Santos se refere ao primogénito de Sindika, hoje com 19 anos, como filho? “Viveu sempre com eles e a Isabel sempre o tratou como trata os outros filhos”, justifica a mesma fonte.

Sindika e Isabel conheceram-se algures em Luanda, em 1999 e começaram a namorar em 2001, escreveu a própria na sua conta de Instagram, a 4 de Julho de 2018.

“Faz hoje 17 anos que a minha cara metade me convidou pela primeira vez para jantar”. A acompanhar o post, um ramo de rosas vermelhas – que o marido deixara na cama – e as hashtags #reallove #amorverdadeiro #17yrs e #firstdate.