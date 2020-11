Oposição guineense entende demissão do ministro das Finanças como “a ponta do iceberg” de uma crise maior

Primeiro-ministro e partidos da coligação governamental não se pronunciaram ainda.

Um dia depois do ministro da Economia e da Integração Regional, Victor Mandinga, abandonar o Executivo, 24 horas após o Presidente da República ter nomeado Soares Sambu, até então um dos seus principais conselheiros, para as funções do vice-primeiro-ministro e coordenador da Área Económica do Governo, osm partidos da oposição dizem que é apenas a “ponta do iceberg” de uma crise que virá.