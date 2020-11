Kamala Harris, a vice que faz história na política americana

A vitória do democrata Joe Biden significa também uma vitória para as mulheres nos Estados Unidos. Ao lado do novo presidente, chegará à Casa Branca no dia 20 de Janeiro a vice-presidente Kamala Harris, a senadora negra de ascendência indiana. Harris é a primeira mulher a assumir o segundo mais alto posto da democracia americana.

Ao ser anunciada a vitória de Biden, no início da tarde do sábado, 7, Harris publicou em sua conta do Twitter: “Esta eleição é muito mais sobre Joe Biden e eu. É sobre a alma dos Estados Unidos e nossa disposição de lutar por ele. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar. “

“Além de representar um simbolismo histórico e a renovação do partido Democrata, vale ressaltar que diante da idade de Joe Biden, é bem provável que a senadora Harris seja uma opção real para ser candidata a Casa Branca em 2024”, diz Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Harris foi vista como uma boa opção por ter um perfil que congrega posições moderadas mas que, ao mesmo tempo, agrada aos apoiadores democratas por ser a primeira vice negra da história americana. No espectro político do Partido Democrata, ela se encontra mais ao centro, se comparada a outros outros nomes populares na legenda. “Harris representa o fortalecimento da ala moderada do partido em detrimento ao mais liberais como a senadora Elizabeth Warren ou a deputada Alexandria Ocasio-Cortez”, diz Moura, do IDEIA.