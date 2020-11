“Jornalistas história de vida” contribui para valorização do jornalista

Um livro, intitulado “Jornalistas História de Vida”, lançado nesta sexta-feira, em Luanda, vai contribuir para a valorização do jornalista, enquanto partícipe no processo de desenvolvimento da sociedade.

Da autoria dos jornalistas Folino Sicato, Kinna Santos e Vânia Varela, a obra narra o percurso de 69 jornalistas nacionais e poderá servir de referência nos cursos de Comunição Social e Ciências da Comunicação no país.

Com 261 páginas, editada pela Mayamba Editora, a saga de entrevistas a jornalistas, trata de aspectos impares da vida de cada jornalista, sem deixar de observar aspectos comuns destes profissionais.

No final do acto, Folino Sicato, um dos autores do livro, disse estarem já em curso trabalhos para o lançamento do segundo volume desta obra, apesar de não revelar a previsão para a sua finalização.

Ainda sobre a próxima edição desta iniciativa, acrescentou que o número de autores poderá passar de três para cinco e prevê narrar história de 100 jornalistas.

Presente no evento, o jornalista e escritor Luciano Canhanga, disse ser uma boa iniciativa e apela aos profissionais do jornalismo a apostarem, igualmente, na investigação científica e na produção de obras com este carácter.