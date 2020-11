Felsefi e a influência do Metal dentro do Rap

Não é de hoje que o Rap (estilo musical do movimento Hip-Hop) flerta com o Metal, grupos como Triple Six Mafia da década de 90 faziam referência ao estilo em suas músicas, surgindo uma nova sonoridade o HorrorCore, com o passar dos anos surgiram novos nomes no underground do hip-hop americano como por exemplo Ghostemane, XXXTentacion, Scarlxrd eDenzel Curry.

No Brasil não é diferente existe uma vasta variedade de artistas que flertam com o gênero como Patrick Horla e entre outros.

Um deles é Felsefi que recentemente lançou um EP repleto de influência do Metal Extremo, a obra intitulada “A súplica dos incrédulos é inútil” carregado com referência de bandas como D.F.C no sample da Faixa 3 “Bad Times”.

Logo na intro do EP temos um sample da lendária banda mineira de Black Metal Escaravelho do Diabo, o Ep é repleto de samples na sua sonoridade, se você tem a mente aberta para obras experimentais não pode deixar de ouvir.

