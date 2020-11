Eleição nos EUA: Vantagem de Biden cresce em Nevada e Pensilvânia

Candidato democrata amplia diferença sobre Donald Trump em dois Estados que podem decidir a corrida presidencial norte-americana.

A vantagem do ex-vice-presidente norte-americano, Joe Biden, sobre o presidente Donald Trump na eleição dos EUA cresceu em Nevada e na Pensilvânia, dois Estados importantes, divulgados no início da tarde desta sexta-feira (6), segundo projeções da Associated Press (AP).

Em Nevada, onde Biden liderou durante a maior parte da contagem de votos, a margem do democrata sobre o presidente dobrou. Com 91% das urnas apuradas, ele tem 22 mil votos a mais do que Trump. Até então, a diferença era de cerca de 11 mil.

Já na Pensilvânia, onde houve uma virada na corrida durante a madrugada, o ex-vice-presidente agora tem 9 mil votos a mais que Trump. Se Biden vencer no Estado, que tem 20 delegados no Colégio Eleitoral, ele estará matematicamente eleito.