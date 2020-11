David Mendes acusa presidente da UNITA

O deputado David Mendes acusou, nesta quinta-feira, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de estar a “financiar campanhas de agitação política por meio das redes sociais”.

Falando em conferência de imprensa, a propósito da sua saída do Grupo Parlamentar do maior partido da oposição, o parlamentar independente afirmou que dispõe de provas para sustentar todas as suas acusações.

“Muito que há nas redes sociais é pago por Adalberto Costa Júnior. Há, de facto, uma pessoa do Movimento Revolucionário que tem escrito, a partir do Brasil, mensagens contra mim. O que as pessoas não sabem é que ele está no Brasil com uma bolsa de estudos paga pelo presidente da UNITA”, denunciou o deputado.

David Mendes disse ter falado pessoalmente com o deputado Nelito Ekuikui para bloquear os elementos que espalham mensagens nas redes sociais, por serem ofensivos e intolerantes para quem se manifesta contra o líder da UNITA.

“As manifestações do dia 24 de Outubro, do dia 11 de Novembro e a do dia 4 de Fevereiro de 2021 são programadas”, assegurou o parlamentar, que disse já ter remetido ao presidente do Parlamento o seu pedido oficial de saída do Grupo Parlamentar da UNITA.

O deputado independente David Mendes anunciou domingo último, em Luanda, que iria formalizar a sua saída do Grupo Parlamentar.

O também advogado justificou a decisão com uma suposta falta de solidariedade do partido às ameaças de morte de que foi alvo.

Na semana finda, David Mendes foi ofendido moralmente e ameaçado à morte por um grupo de jovens, nas redes sociais, por criticar o envolvimento da UNITA na tentativa de manifestação do dia 24 de Outubro.

Os jovens revoltaram-se contra o deputado, por ter reprovado/condenado a participação de membros da UNITA na manifestação organizada pela sociedade civil.

A proposito da saída do deputado, o Grupo Parlamentar da UNITA declarou, quarta-feira, que respeita a decisão.

Em comunicado de imprensa, a que a ANGOP teve acesso, o Grupo Parlamentar da UNITA agradeceu a David Mendes por ter integrado a bancada e emprestado o seu saber ao debate parlamentar em sede da Assembleia Nacional.

Lembrou que, como comentarista no programa Revista Zimbo, aos domingos, o deputado teve sempre o cuidado de referir que o fazia enquanto independente, pois foi sempre esta a sua linha.

Conforme o Grupo Parlamentar, a atitude de Davide Mendes estaria enquadrada numa agenda política que visa denegrir a figura de Adalberto Costa Júnior.

David Mendes, advogado de profissão, é presidente do Partido Popular (PP) e concorreu como independente, pela UNITA, nas Eleições Gerais de 2017.