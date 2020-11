Bolsonaro levanta suspeitas de ingerência externa nas eleições dos Estados Unidos

Presidente escreveu em rede social que esse tipo de interferência externa também pode ocorrer no Brasil.

No dia das eleições dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o pleito americano desperta “interesses globais” que geram suspeitas de “ingerência de outras potências” no resultado das urnas e alegou que o Brasil também pode ser alvo de uma “interferência externa” com objetivos eleitorais.

“É inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial, por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências, no resultado final das urnas”, escreveu Bolsonaro em uma rede social.

Ele continua dizendo que “no Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa, na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando às eleições de 2022”.

Cita também que é preciso se inteira do porquê a América do Sul está caminhando para a esquerda e conclui dizendo que “nessa batalha, fica evidente que a segurança alimentar, para alguns países, torna-se tão importante e aí se inclui, como prioridade, o domínio da própria Amazônia”.