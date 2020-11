Vereador e candidato à reeleição, Zico Bacana é baleado no Rio

O vereador carioca Zico Bacana (Podemos) foi baleado na tarde desta segunda-feira (2) no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ). Sem dar mais detalhes, a assessoria de imprensa de Zico disse que “parece” que ele foi alvo de “um atentado, em circunstâncias estranhas”.

O parlamentar foi levado para o Hospital Carlos Chagas, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

O policial militar Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, é citado na CPI das Milícias, da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), como integrante do grupo organizado que atua nas favelas da Palmeirinha e da Eternit, em Guadalupe, na zona oeste do Rio.

De janeiro até agora, 76 brasileiros foram assassinados por motivações políticas. O Rio de Janeiro é o Estado com mais mortes políticas no País: foram 26 casos apenas neste ano. A atuação das milícias cariocas é um dos fatores que contribuiu para o número elevado de homicídios ao longo dos últimos anos.

Mais cedo, o vereador postou fotos participando de um campeonato de futebol em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. O R7 tentou contato com o vereador, mas ele disse apenas que estava no hospital e não poderia responder a respeito do ocorrido.