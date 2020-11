Isabel dos Santos divulga datas das cerimónias fúnebres do seu marido que começam hoje

As cerimónias fúnebres do marido de Isabel dos Santos, que faleceu na quinta-feira passada, na sequência de um acidente de mergulho, realizam-se entre o dia 5 e 17 de Novembro.

Sindika Dokolo morreu no Dubai, enquanto praticava mergulho. Segundo fontes angolanas, o coleccionador de arte de 48 anos terá sofrido uma embolia.

“A nossa família agradece a todos pelo apoio que nos têm dado, que tem sido crucial para nos ajudar a suportar esta dor. Tem sido muito difícil aceitar esta perda inesperada e as vossas palavras enchem o nosso coração”, escreveu a empresária angolana nas sua consta de Instagram.

Na mesma publicação, Isabel dos Santos refere que se realiza, dia 5 de Novembro, amanhã, uma “cerimónia em homenagem à sua vida”. Esta terá início pelas 16 horas, no Jumeirah, Dubai.

Segue-se, no dia 17 de Novembro, uma missa fúnebre, em Londres (Reino Unido), e outras cerimónias de homenagem a Sindika Dokolo em Kinshasa, no Congo, e em Luanda, Angola.

“A Missa Fúnebre de Sindika Dokolo será realizada na Catedral de Westminster, Igreja Católica Romana em Londres, Inglaterra, no dia 17 de Novembro às 10h30. A Missa e Cerimónia de Homenagem à vida de Sindika Dokolo será realizada no Museu Nacional do Congo, em Kinshasa, República Democrática do Congo, no dia 17 de Novembro, às 9h. A Missa e Cerimónia em Memória de Sindika Dokolo, honrando a sua vida será realizada em Luanda, Angola, no dia 17 de Novembro, às 9h”, pode ler-se na mesma publicação.

Dokolo nasceu em Kinshasa, na República Democrática do Congo, em 1972. Casou com Isabel dos Santos em 2002.

O marido de uma das mulheres mais ricas de África, filha de José Eduardo dos Santos, tinha uma das mais importantes coleções de arte contemporânea africana, com mais de 3 mil peças.