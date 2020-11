Internet lenta. Clientes Tv Cabo agastados com falhas constantes no sistema

Os clientes Tv Cabo não estão nada satisfeitos com o serviço de Internet, reclamando de há um tempo a esta parte a lentidão do sistema. Se antes justificava-se a anomalia com a avaria no cabo submarino, agora é o silêncio tumular a remeter para o desespero os usuários do serviço.

Não é justo que se pague um serviço que apresenta anomalias constantes. O INACOM e outras entidades devem urgentemente pronunciar-se e avaliar as questões inerentes ao serviço das telecomunicações que debitam aos clientes falhas declaradas, empurrando-as a uma pressão constante com o aumento dos preços. Não podem cruzar os braços perante as falhas exigem que o provedor do serviço venha a público pronunciar-se, em nome do respeito devido ao destinatário dos seus serviços.

O cliente pode, o cliente manda… Onde é que está a verdade em tudo isto que atrapalha o desempenho das empresas, como a nossa, que dependem das telecomunicações para comunicar? É tempo de provar capacidades e eficiência de serviços, valores que entre nós estão a perder-se, em função das debilidades e fraca qualidade oferecidas ao público que paga e é mal servido! Até quando?