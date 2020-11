Estádio que vai acolher o jogo RDC vs Angola prestes a ser encerrado

O Estádio dos “Mártires”, em Kinshasa, pode ser encerrado após o confronto entre a República Democrática do Congo (RDC) e Angola, no próximo dia 14, para as eliminatórias de acesso ao Campeonato Africano das Nações, em 2022, nos Camarões.

O confronto entre congoleses e angolanos só se vai disputar naquele recinto por conta de uma autorização excepcional da Confederação Africana de futebol (CAF).

Após este desafio, inspectores do órgão reitor farão uma visita à infra-estrutura, na sequência da qual poderá optar-se pelo seu encerramento, caso tecnicamente não esteja conforme às regras internacionais, segundo à imprensa congolesa.

Porém, recentemente, o Ministro dos Desportos e Lazeres da RD Congo, Amos Mbayo Kitenge, confirmou que o confronto entre a selecção anfitriã e de Angola será mesmo realizado no Estádio dos “Mártires”, mas à porta fechada, devido à Covid-19.

A CAF deu luz verde para a organização do jogo no próximo dia 14, às 20 horas, naquela que poderá ser a última actividade no recinto, situado na comuna de Kinshasa.

O motivo do possível encerramento do estádio dos Mártires tem a ver com a reabilitação de algumas instalações internas, como balneários, mudança da relva sintética e instalações de novos cabos eléctricos.

Inaugurado em 14 de Setembro de 1994 com um jogo entre a RDC e o Malawi, a construção do estádio dos “Mártires” iniciou em Setembro de 1988 e terminou em Outubro de 1993.

Esse “templo” de futebol congolês, com capacidade para pelo menos 80.000 espectadores, já albergou, entre outras, duas finais da Liga dos clubes campeões.