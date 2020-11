Angola regista 236 novas infecções e cinco óbitos nas últimas 24 horas

O país registou, nas últimas 24 horas, 236 casos positivos da Covid-19, cinco óbitos e a recuperação de 36 pacientes, informou, ontem, em Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

No habitual encontro com jornalistas, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), sobre a evolução da pandemia no país, Franco Mufinda informou que os casos positivos são de cidadãos que têm entre 5 meses e 83 anos, sendo 152 do sexo masculino e 84 do sexo feminino.

De acordo com o secretário de Estado, 111 casos foram notificados em Luanda, 45 em Benguela, 27 no Namibe, 22 no Zaire, 12 no Uíge, sete em Cabinda, quatro em Malanje, igual número no Cunene, dois na Huíla e um caso cada nas províncias do Huambo e Cuando Cubango.

Na capital do país, os casos positivos foram notificados nos municípios de Belas, Cacuaco, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Viana, Talatona e nos distritos urbanos da Ingombota, Samba, Sambizanga, Maianga e Rangel.

Em relação às mortes, Franco Mufinda informou que ocorreram todas na província de Luanda. Trata-se de quatro cidadãos nacionais, com 47, 55, 61, 83 e 87 anos. Relativamente à recuperação de pacientes, Franco Mufinda disse que ocorreram na capital do país e têm idades entre 1 e 85 anos.

Com estes dados, o país contabiliza 11.813 casos positivos, dos quais 296 óbitos, 5.266 recuperados e 6.251 activos. Deste número, 13 estão em estado crítico a receber tratamento por ventilação mecânica invasiva, 26 em situação grave, 159 são considerados moderados, 378 têm sintomas leves e 5.675 são assintomáticos.

Franco Mufinda informou que nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 575 doentes. Em quarentena institucional estão 454 cidadãos e 4.071 sob investigação epidemiológica.

Nas últimas 24 horas, 20 pessoas, que estavam em quarentena institucional, tiveram alta, sendo 12 em Cabinda, oito na província do Cuando Cubango. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou, ontem, 138 chamadas, sendo duas denúncias de violação da Situação de Calamidade Pública e 136 de pedidos de informação sobre a Covid-19. O secretário de Estado informou que, nas últimas 24 horas, o Laboratório de Biologia Molecular processou 2.429 amostras, das quais 236 foram positivas. Desde o início da pandemia, em Março, foram processadas 166.755 amostras, sendo 11.813 positivas.

Franco Mufinda voltou a apelar aos cidadãos para o reforço da prevenção e o cumprimento das medidas de biossegurança, nomeadamente o uso correcto da máscara facial, a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel e o respeito do distanciamento físico.