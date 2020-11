ITA e Microsoft parceiros no novo serviço de Voz para Comunicação Corporativa

Pioneiros no lançamento deste serviço em Angola, a Internet Tecnologies Angola (ITA), alcança um marco importante, não apenas como empresa, mas também para o mercado das telecomunicações, que agora conta com uma ferramenta de comunicação extremamente completa, que além de prática oferece uma redução nos custos de telefonia.

De acordo com uma nota de imprensa enviada ao Portal de Angola, a ITA – Internet Technologies Angola, S.A., operadora Angolana de telecomunicações lança, em parceria com a Microsoft, um serviço inovador de telefonia para a plataforma de comunicação corporativa Microsoft Teams. Este serviço possibilitará efectuar e receber chamadas de telefonia convencional sobre a plataforma da Microsoft com números de telefones de Angola da rede da ITA.

O Microsoft Teams que é uma ferramenta unificada de comunicação e colaboração que combina, chat, áudio e vídeo conferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho, permitirá o serviço de chamadas telefónicas dos utilizadores do aplicativo, para qualquer rede fixa ou móvel, e para qualquer parte de Angola e do mundo, permitindo assim juntar em reunião várias pessoas pelo Teams ou por telefone.

Disponível para computadores e telemóveis, a aplicação permite, com facilidade, receber chamadas. “Para além de todas as funcionalidades de colaboração, o utilizador do serviço de voz via Teams, poderá receber chamadas no seu número da ITA, mesmo estando fora do escritório, em teletrabalho”, Afirma Túlio Jacinto, o Director Executivo de Operações da ITA.

Segundo o documento, a realidade das empresas, cada vez mais dinâmicas, exigem aplicações que gerem confiança e agilizem os processos, integrando todos os envolvidos, dividindo funções e responsabilidades, em especial, remotamente. Com a integração de telefonia convencional, o Teams ficou mais prático e os processos mais transparentes, já que as chamadas podem ficar gravadas e armazenadas como um arquivo que pode ser consultado. “Somos os pioneiros no lançamento deste serviço em Angola, um marco importante, não somente para nós como empresa, mas também para o mercado das telecomunicações, que agora conta com uma ferramenta de comunicação extremamente completa, que além de prática, permite reduzir os custos de telefonia”, frisou Túlio Jacinto.

As empresas utilizadoras deste serviço podem alcançar uma redução de custos de comunicação até cerca de 60%, já que as chamadas dentro da rede da ITA não possuem custos adicionais. Além disso, a produtividade é maior, já que os utilizadores estão sempre conectados, mesmo em condições atípicas, em que existe a necessidade de trabalho remoto, como no período complexo que atravessamos, acrescentou Carlos Silva, Director Comercial da ITA.