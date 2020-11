EUA/Eleições: Biden lidera com 209 delegados contra 119 de Trump

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, com 209 contra 119 delegados no colégio eleitoral, segundo projecções da imprensa dos EUA.

Biden acrescentou os 74 delegados dos três estados da costa ocidental (Califórnia, Oregon e Washington), enquanto o republicano Trump adicionou os quatro de Idaho.

O Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem estados com base na sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com excepção do Nebraska e do Maine.

O candidato que atingir 270 vence as eleições.

Trump (119): Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Louisiana (8), Mississippi (6) Missouri (10), Estado de Nebraska (2), Distrito de Nebraska 1 (1), Distrito de Nebraska 3 (1), Oklahoma (7), Tennessee (11), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Biden (209): Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New York (29), New Hampshire (4), New Mexico (5), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13) e Washington (12).