História da Nigéria de excelente desempenho desportivo

Os nigerianos são dos maiores desportistas da África numa variedade de disciplinas, do Boxe ao Atletismo e levantamento de peso. Clayton Goodwin analisa algumas das figuras mais notáveis ​​dos últimos 60 anos.

Desde a independência, os nigerianos fizeram progressos esportivos impressionantes. Embora o futebol continue a ser o mais próximo do coração nacional, o país pode se orgulhar de suas conquistas em uma ampla gama de atividades.

Muitos participantes em disciplinas individuais, no entanto, tiveram que ir para o exterior para promover suas carreiras por razões econômicas e de oportunidade – os principais centros de atividades e oportunidades estão no Reino Unido, Europa e EUA – enquanto outros foram criados por famílias nigerianas de diáspora.

Boxe

O bom desempenho no boxe profissional e amador ficou evidente ao longo desses 60 anos. Poucas semanas depois da independência, Dick Tiger (Richard Ihetu) de Amaigbo recuperou a coroa dos médios da Commonwealth e ganhou o título mundial dois anos depois. Suas defesas de sucesso incluíram uma vitória dentro da distância sobre Gene Fullmer no Liberty Stadium, em Ibadan, em 1963.

Mais tarde, Tiger subiu de divisão para ganhar o campeonato dos meio-pesados ​​(1966-67). Com um impressionante recorde de 60-19, ele era um artista popular que lutou contra os homens mais duros e nunca deu menos do que o seu melhor. Dick, que morreu muito jovem aos 42 anos, foi precedido por Hogan ‘Kid’ Bassey, o primeiro campeão mundial da Nigéria, que governou os pesos-pena de 1957-59.

A nível amador, Nojim Maiyegun de Lagos foi o primeiro (de muitos) medalhista dos Jogos Olímpicos do seu país, ganhando o bronze dos médios-leves em Tóquio em 1964.

Os nigerianos têm sido particularmente prolíficos na divisão de pesos pesados. Três pretendentes da (frequentemente cismática) coroa mundial dos pesos pesados ​​vieram da diáspora do Reino Unido. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua é o atual detentor do título WBA, IBF e WBO. Ele é um “modelo para os britânicos negros” aceito e declarou seu desejo de trazer uma defesa do campeonato mundial para a Nigéria.

Apesar de sua famosa rivalidade amadora, os especialistas em nocaute Herbie Hide (Herbert Maduagwu) de Owerri e Henry Akinwande, ambos reivindicadores da coroa WBO na década de 1990, não se encontraram como profissionais. Hide, que era conhecido por seu estilo agressivo de ação total, teve dois reinados mundiais durante sua longa carreira.

Samuel Peter de Akwa Ibom, apelidado de ‘Pesadelo Nigeriano’ por causa de seu poder de soco, tem sido o melhor de um grupo de pesos pesados que se mudou para os EUA. Ele segurou a coroa mundial do WBC por um tempo em 2008, mas alcançou a fama também por colocar adversários formidáveis ​​como os campeões mundiais Wladimir Klitschko e Lamont Brewster em competições que ele acabou perdendo.

Ike (Ikemefula) Ibeabuchi de Isuochi teve uma invencibilidade (20-0) e uma reputação formidável na década de 1990, mas sua carreira foi interrompida por problemas com a lei.

David Izon (Izonritei) de Lagos, seu contemporâneo, foi páreo para todos, exceto os melhores, um papel no qual foi sucedido por Friday Ahunanya de Port Harcourt. No momento Eje Ajagba de Ughelli, Delta State está invicto (13-0) e é indicado para estar nos planos dos promotores para lutas de topo quando a crise atual acabar.

Atletismo

A força da Nigéria no atletismo está no salto em distância e nos sprints. As equipes de revezamento ganharam uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos (4 x 400 metros masculinos em Sydney 2000), três pratas e quatro bronzes.

Blessing Okagbare-Ighoteguonor de Sapele, Delta, é um dos grandes polivalentes da competição internacional. Ela ganhou as maiores honras no salto em distância e nos sprints.

Blessing chegou ao topo da disputa com três medalhas de ouro no Campeonato Africano de Nairobi 2010. Depois de ganhar a prata no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, ela se destacou com duas medalhas de ouro nos Jogos da Commonwealth em Glasgow 2014 e mais duas medalhas de ouro na Campeonato Africano em Marrakesh na mesma temporada. Suas outras medalhas são numerosas demais para serem mencionadas.

Ese Brume de Ughelli, medalhista de ouro no salto em distância em Glasgow na época, e vindo de um bronze no Campeonato Mundial em Doha 2019, e Tobi (Oluwatobiloba) Amusan, o corredor de 100 metros com um ouro nos Jogos da Commonwealth na Gold Coast 2018, teria sido candidatos formidáveis ​​nos Jogos Olímpicos programados para este ano, mas adiados.

A saltadora Chioma Ajunwa, de Umuihiokwu, ditou o ritmo ao conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos, o primeiro de qualquer nigeriano, em Atlanta 1996. Também futebolista, ela é a única mulher a competir nas Olimpíadas e na Copa do Mundo da FIFA.

Embora ela viesse de uma origem muito pobre para ganhar o reconhecimento nacional, Chioma reclamou que os resultados tangíveis eram escassos em comparação com os dados aos jogadores de futebol masculinos de sucesso.

Outros marcos foram estabelecidos pelos campeões dos Jogos da Commonwealth, Samuel Igun, de Warri, no estado do Delta, com ouro de salto triplo e prata de salto em altura em Kingston 1966, os saltadores Modupe Oshikoya em Christchurch 1974 e Yusuf Alli de Lagos em Auckland 1990 e lançador de peso Vivian Chukwuemeka em Manchester 2002.

A londrina Christine Ohuruogu é a atleta mais renomada da diáspora. Ela ganhou o ouro nos 400 metros nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 (e prata em Londres 2012) e nos Campeonatos Mundiais em Osaka 2007 e Moscou 2013.

Atletas nigerianos supostamente dominam as distâncias mais curtas do atletismo do Reino Unido, e várias equipes europeias contaram com pelo menos um craque nigeriano, com os velocistas Glory Alozie (Espanha) de Amator no estado de Abia e Ezinne Okparaebo (Noruega) de Imo – o mulher mais rápida na competição escandinava; a corredora de meia distância Florence Ekpo-Umoh (Alemanha) de Lagos, e Francis Obikwelu, agora aposentado (Portugal) de Onitsha, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e foi várias vezes campeão europeu de velocidade. Femi Ogunde (Qatar) da cidade de Ondo ganhou muitos ouros de 100/200 metros em campeonatos asiáticos e pan-árabes.

Basquetebol

Nas universidades e profissionalmente.

No entanto, o melhor jogador foi Hakeem ‘The Dream’ Olajuwon. Nascido em Lagos e associado principalmente ao Houston Raiders, ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Olajuwon foi um artilheiro prolífico que recebeu os maiores aplausos por seu jogo ofensivo e defensivo

Embora o talento local esteja se desenvolvendo rapidamente, a seleção nacional ainda depende em grande medida de talentos importados, como Al-Farouq Aminu do Orlando Magic.

Rúgbi

Jogadores de ascendência nigeriana têm se destacado no Rugby Uuion do Reino Unido desde 1988, quando Chris Oti se tornou a primeira seleção negra da Inglaterra em 80 anos. Steve Ojomoh da cidade do Benin e Ugo (Ugochukwu) Monye até o atual internacional Maro (Oghenemaro) Itoje, têm se destacado entre os muitos nigerianos em times nacionais, regionais e de clubes.

A capacidade de surpreender foi demonstrada pela surpreendente vitória dos nigerianos londrinos na Copa Paul Bechet em Haia em 1998, derrotando a seleção holandesa na primeira fase.

Levantamento de peso

Embora os nigerianos sejam entusiastas do que pode ser descrito como eventos de força, a competição internacional não foi formalizada o suficiente para trazer a eles mais do que três medalhas nos Jogos Olímpicos. Ruth Ogbeifo liderou o caminho, ganhando prata na categoria de 75 kg em Sydney 2000, à qual Miriam Usman somou bronze em Pequim 2008, seguido por um ouro nos Jogos da Commonwealth em Glasgow 2014 (e quatro medalhas de ouro no Campeonato Africano).

