Encontrado parte do corpo de mulher atacada por jacaré no Cuvango

Parte do corpo de uma mulher de 31 anos de idade foi encontrado, por pescadores, à margem no rio Cubango, no município do Cuvango, província da Huíla, três dias depois de ter sido dada como desaparecida.

Na última quinta-feira (28), uma mulher foi atacada por jacaré no final do dia, quando lavava roupa junto à margem do rio na companhia de três filhas.

Segundo testemunhas, na altura incidente, a mulher foi arrastada para o interior do rio e não mais foi vista.

A Polícia conformou a informação sobre o aparecimento de partes do corpo e adiantou que moradores do perímetro encontraram a cabeça da vítima à beira do rio.

O porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros da Huíla, Inocêncio Hungulo, sublinhou que a possibilidade de encontrar outras partes do corpo da vítima é ínfima, pois o rio está infestado jacarés.

Trata-se do sexto ataque do género este ano naquele rio, cinco dos quais mortais.