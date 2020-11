Créditos atrasados: Bento Kangamba notificado pela Recredit

O empresário e político Bento dos Santos “Kangamba” foi notificado, ontem, através de um anúncio nas páginas do Jornal de Angola, para comparecer nos próximos cinco dias nas instalações da Recredit – Gestão de Activos S.A.

De acordo com o pedido urgente de comparência, Bento Kangamba e outras 13 entidades, entre singulares e colectivas, têm assuntos de seu interesse a tratar junto da Direcção de Desenvolvimento de Negócios da Recredit.

Ao que apurou o Jornal de Angola de fontes ligadas a matérias de contencioso, os pedidos de comparência são instrumentos utilizados pelos bancos, como em outras instituições, para colocar em pontos comuns assuntos de interesse das partes ligados ao crédito identificado, que esteja em atraso ou em resposta a uma solicitação de revisão, renegociação ou resolução de uma das partes.

Com o core business (negócio nuclear) de comprar dívidas, fundamentalmente crédito mal parado e fazer a sua boa cobrança junto dos mutuários, a Recredit iniciou, desde 2016, um processo de limpeza dos activos tóxicos na carteira de resultados do Banco de Poupança e Crédito (BPC).

Inicialmente estava vocacionada para a banca na sua plenitude, mas sob correcção do accionista Estado, apenas o BPC ficou na esfera desta entidade. Foi já neste papel que se anunciou a compra da dívida de 951 mil milhões de kwanzas, 80 por cento da carteira do crédito mal parado do maior banco público.

Resultado líquido

Em termos de resultados, o líquido anual de 2019 calculou-se em 105,1 mil milhões de kwanzas, 12 vezes superior aos 8,4 mil milhões de 2018.

Os activos estimaram-se em 581,2 mil milhões, também acima dos anteriores 448 mil milhões de kwanzas.

O total do passivo registado é de 158,4 milhões de kwanzas, do qual uma dívida a terceiros de 11,8 milhões e 146,6 milhões junto de fornecedores.

Até 31 de Dezembro, o balanço de 2019 da Recredit registou activos fixos de mais de 1,1 mil milhões, dos quais 821,2 milhões tangíveis (facilmente convertíveis) e 295,1 milhões intangíveis.

Os outros activos não correntes calcularam-se em 31,5 mil milhões, apenas no balanço de 2018.

No exercício de 2019, a entidade revelou ainda outras dívidas de terceiros no valor de 24,1 mil milhões, já bem abaixo dos 94,1 mil milhões com que fechou 2018.

O activo financeiro ao justo valor, através de outro rendimento integral, que em 2018 foi de 319 mil milhões, no balanço em referência estimou-se em 539,8 mil milhões de kwanzas.

Para isso contribuiu, de igual modo, o desempenho dos resultados cambiais, que totalizou um positivo de 154,3 mil milhões de kwanzas, também acima dos 136,3 mil milhões do exercício anterior.

A margem financeira ficou nos 32 mil milhões, também muito acima dos 21,2 mil milhões de 2018.