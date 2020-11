Clássico define hoje vencedor do torneio

O clássico agendado para hoje às 18h00, no Estádio 11 de Novembro, entre o 1º de Agosto e o Petro de Luanda, referente à terceira e última jornada do quadrangular “Trumunu Fora de Época”, para além de decidir o vencedor da prova, fica marcado pela estreia do técnico Paulo Duarte, o reencontro de Herenilson com a anterior equipa, ambos em defesa do clube militar, e pela ausência de público, devido a Covid-19.

Apesar de se tratar de um duelo de pré-época, Petro de Luanda-1º de Agosto ou vice-versa, é sempre um jogo apetecível. Aliás, a rivalidade entre os dois emblemas com mais conquistas no futebol doméstico provoca sempre “água na boca” aos prosélitos militares, tricolores e não só.

O 1º de Agosto lidera a prova com seis pontos, fruto de duas vitórias, por isso, o empate bastará para fazer a festa. Porém, pelo que demonstrou nos jogos frente ao FC Bravos do Maquis (3-1) e Sagrada Esperança (3-2), tudo indica que Paulo Duarte não vai colocar em campo uma equipa defensiva, pois, deixou claro que o objectivo é terminar invicto o torneio, principalmente, por defrontar o rival na sua estreia em clássicos.

Os seis golos marcados até à segunda jornada, média de três por jogo, deixa um sério aviso aos tricolores, uma vez que Paulo Duarte está a apostar num trio que poderá provocar “miséria” aos adversários na época que se avizinha: Bryan Moya, Zine Salvador e Mabululu.

Os três atletas deixaram marca nos anteriores jogos. Mabululu marcou ao FC Bravos do Maquis e Bryan Moya e Zine Salvador ao Sagrada Esperança e, certamente, vão querer assinar novamente o “ponto” ante o principal rival.

Contudo, o facto de o duelo desta noite ante o rival 1º de Agosto ser de preparação não tira ao Petro o foco pela vitória, pois em jogo estará a liderança e consequente conquista do torneio.

O empate na ronda anterior ante o Maquis não caiu bem ao técnico Toni Cosano. Os tricolores, que fizeram uma melhor segunda parte, esperam bater-se com esmero diante dos militares.

Sagrada vs Maquis

A terceira jornada abre às 15h00, no mesmo estádio, com o jogo Sagrada Esperança – FC Bravos do Maquis. Os lundas vão procurar esta tarde frente aos maquisardes evitar terminar a prova em último lugar, depois da “mancha” deixada na primeira jornada em que falhou o desafio por dispor de uma equipa incompleta em Luanda (os restantes atletas estavam no Dundo), o que lhe valeu derrota por falta de comparência (3-0) diante do Petro de Luanda.

Sem qualquer ponto na tabela, o jogo desta tarde é de capital importância para os diamantíferos, pois, um resultado que não a vitória os manterá na mesma posição. Uma missão nada fácil para os comandados de Roque Sapiri, pois, os maquisardes, terceiro colocados com um ponto, deram provas de competitividade nos desafios anteriores em que perderam com os militares (3-1) e empataram (1-1) com os tricolores.

João Goma apita duelo de campeões

O internacional angolano João Goma foi nomeado pelo Conselho Provincial de Árbitros de Luanda para ajuizar o principal jogo da terceira e última jornada do quadrangular “Trumunu Fora de Época” entre o 1º de Agosto e o Petro de Luanda.

O juiz vai ter como assistentes o Internacional Evanildo Martins (1º) e o árbitro de 1ª categoria nacional Pedro Futa (2º). Sabino Carvalho é o quarto árbitro nomeado pelo Conselho Provincial para o duelo entre militares e tricolores, que vai ter como Comissário Evaristo Sales.

Para o primeiro jogo do dia entre o Sagrada Esperança e o FC Bravos do Maquis, que acontece às 15h00, o árbitro de 1ª categoria nacional Airton Carmelino foi o escolhido pelo Conselho Provincial. O mesmo vai ser coadjuvado por Dário Gaspar (1º) e Nelson Teka (2º).

António Miguel é o quarto árbitro e Leopoldo Mavunza o Comissário ao jogo.

O quadrangular “Trumunu Fora de Época” é uma organização da Macro Sport e tem como objectivo dar rodagem competitiva às equipas angolanas que vão competir nas Afrotaças 2020/2021. Trata-se do 1º de Agosto, Petro de Luanda (Liga dos Campeões), FC Bravos do Maquis e Sagrada Esperança da Lunda Norte (Taça da Confederação).