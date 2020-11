BNA deixa de emitir declarações de crédito a partir de hoje

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai deixar de emitir declarações de responsabilidade de crédito interno ou externo com efeito a partir desta terça-feira, dia 3 de Novembro.

O banco central recomenda aos clientes bancários a dirigirem-se aos respectivos bancos comerciais para efeitos de solicitação das declarações de responsabilidade de crédito, no sentido de reforçar o estrito cumprimento dos requisitos regulamentares aplicáveis à prestação de informação mínima aos clientes bancários, “As declarações em causa atendem a fins diversos, tais como a mudança de conta salário, concessão de crédito no sistema financeiro angolano, outras exigências de crédito no sistema nanceiro angolano e obtenção de crédito no exterior”, explica o BNA em comunicado, acrescentando que as medidas “visam a plena satisfação das legítimas expectativas dos titulares de conta na banca comercial angolana”.

O banco central faz, igualmente,referência ao ponto 11 do Instrutivo nº 13/2020, de 17 de Julho, através do qual os mutuários, avalistas e garantes têm o direito de ter conhecimento das informações a seu respeito que constem junto da Central de Risco de Crédito, devendo, sempre que o pretenderem, solicitar as mesmas a qualquerinstituição nanceira onde sejam mutuários, avalistas ou garantes.