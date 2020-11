David Mendes deixa grupo parlamentar da UNITA

O deputado independente David Mendes anunciou neste domingo, em Luanda, que vai formalizar, terça-feira próxima, a sua saída do Grupo Parlamentar da UNITA.

O também advogado, que falava no espaço de análise da TV Zimbo, justificou a decisão com uma suposta falta de solidariedade do partido às ameaças de morte de que foi alvo.

Na semana finda, David Mendes foi ofendido moralmente e ameaçado à morte por um grupo de jovens, nas redes sociais, por criticar o envolvimento da UNITA na tentativa de manifestação do dia 24 de Outubro.

Os jovens revoltaram-se contra o deputado, por ter reprovado/condenado a participação de alguns membros da UNITA na manifestação organizada pela sociedade civil, em Luanda.

“Na próxima terça-feira vou formalizar a minha saída da bancada parlamentar da UNITA, por não compartilhar com pessoas que não têm tolerância e aplaudem ameaças de morte, sem solidarizar-se com a vítima”, afirmou.

Sublinhou que a sua vida “não tem preço e nem a sua família está disposta a perder alguém por um partido que acha que quem tem opinião diferente deve ser eliminado fisicamente”.

Segundo David Mendes, alguns membros e deputados da UNITA manifestaram a sua solidariedade, em particular o ex-presidente deste partido, Isaías Samakuva, mas faltou a acção solidária e oficializada pela direcção do segundo maior partido do país.

“Por uma questão de respeito ao antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, por ser a pessoa que me convidou para integrar este partido, hoje fui ao encontro dele para comunicar a minha saída deste grupo parlamentar”, disse.

David Mendes, advogado de profissão, é presidente do Partido Popular (PP) e concorreu como independente, pela UNITA, nas Eleições Gerais de 2017.