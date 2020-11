Covid-19: Angola reporta 397 recuperados e 230 novas infecções

Trezentos e noventa e sete recuperados, duzentos e trinta novas infecções e dois óbitos é o balanço das últimas 24 horas anunciado, neste domingo, pelas autoridades sanitárias angolanas.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados, a província do Cuanza Sul registou 149 casos na população estudantil do Instituto Médio dos Petróleos do Sumbe.

A província de Luanda, o epicentro da doença no país, reportou 56 novos casos, Benguela, com 11, Lunda Sul, com sete, Namibe, com três, Huambo, três, e Cuando Cubango, com 1.

A lista dos novos pacientes, cujas idades rondam entre os dois meses aos 89 anos, é constituída por 163 do sexo masculino e 67 do sexo feminino.

As duas mortes, informou, foram registadas no Cuando Cubango e em Malanje.

Em relação aos recuperados, adiantou, 335 foram registados em Luanda, 28 no Zaire, 26 em Cabinda, 7 no Bengo e um na Lunda Sul.

Angola tem um registo de 11.035 casos, com 286 óbitos, 4.920 recuperados e 5.829 activos. Dos activos, 16 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 29 graves, 152 moderados, 367 com sintomas leves e 5.265 assintomáticos.